Oasport.it - Scacchi: Ding Liren, la vittoria a 303 giorni dall’ultima. “Non vincevo da così tanto, certo che sono felice!”

Leggi su Oasport.it

, dopo quasi un anno, un tempo praticamente infinito, è tornato a vincere una partita a cadenza classica (escludendo, dunque, rapid e blitz). Occasione perfetta, per lui, la prima del match per il titolo mondiale che lo vede opposto a Gukesh Dommaraju. Di più: il cinese è stato in grado di riservare il meglio per il meglio, trovandosi per la prima volta nella sua vita in vantaggio in una sfida iridata.Queste le sue parole in conferenza stampa a Singapore circa la scelta di optare per la Difesa Francese: “Siccome è la prima partita, ho pensato che potesse diventare nervoso a inizio match, quindi ho cercato di giocare qualcosa di inusuale, che non ho giocato a lungo, e ha funzionato perfettamente“. E su un altro aspetto del confronto, che non lo ha visto alzarsi dalla sedia quasi mai: “Oggi ho speso quasi tutta la partita seduto allaera, senza nascondermi nella saletta come l’altra volta.