Thesocialpost.it - Roberto Vannacci, la moglie Camelia lo difende: “Non è razzista e condivido le sue idee politiche”

Leggi su Thesocialpost.it

Nei giorni scorsiaveva pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook per replicare al durissimo attacco subito dallaMihailescu da parte del sito della comunità omosessuale Gayburg che identificava la donna come “romena”. Il generale veniva accusato in pratica di essere un. Ma adesso è la stessa consorte arlo.Leggi anche:infuriato con il sito della comunità gay: “Miaromena? Sono vomitevoli razzisti”Domenica 24 novembre, a Marina di Grosseto,ha lanciato il suo movimento politico “Il mondo al contrario”. “Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nella casa che segue il sottoscritto. – ha spiegato il suo programma il generale alla platea – Non è un partito, state tranquilli. Chi continua a pensare e dire che faccio un partito per fare un’opa sulla Lega dice balle, non è così”.