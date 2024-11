Gaeta.it - Queste grotte magiche nel Lazio stanno attirando migliaia di turisti: non le conoscevano neanche i romani, ma sono meravigliose

Nel cuore del, nascosto tra le onduni dei Monti Ernici, sorge un piccolo borgo che sembra uscire da un racconto fiabesco.Questo luogo incantevole, situato in Ciociaria, è un vero gioiello che, pur essendo poco conosciuto daidell’antichità, sta oral’attenzione didigrazie alle sue. Un viaggio a Collepardo è un’immersione in una terra ricca di storia, natura e bellezze architettoniche, perfetta per chi cerca un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana.Un tuffo nel passatoCollepardo offre ai visitatori un tuffo nel passato, con i suoi edifici storici e le sue chiese, come la Chiesa del Santissimo Salvatore, costruita nel XV secolo. Questa chiesa, con le sue tre navate e il presbiterio con volta a crociera, è un esempio perfetto di architettura religiosa dell’epoca.