Prevenzione, oltre 100 visite senologiche gratuite in un giorno

Tempo di lettura: 2 minutiContinuano i pomeriggi dedicati alladel tumore al seno, e non solo, organizzati dall’Amos Partenio. Ieri, domenica 24 novembre, presso l’istituto “F. De Sanctis” di Cervinara, sono stati allestiti gli ambulatori per lecento quelle effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace. All’iniziativa in rosa hanno partecipato anche la neurologa dottoressa Gina Mazzariello e l’ortopedico dottor Franco Fierro.In tanti hanno preso parte all’evento, continuando a credere nel grande valore dellache salva la vita. Per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia quanti hanno partecipato e i medici per il prezioso operato volontario che continuano a svolgere sul territorio. Un ringraziamento speciale va al sindaco di Cervinara Caterina Lengua, all’amministrazione, alla dirigenza e a tutto il personale scolastico dell’istituto “F.