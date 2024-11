Calciomercato.it - Pari nel segno dei ‘9’, al Castellani Davis risponde a Pellegri

La sfida tra Empoli e Udinese finisce 1-1:nella ripresaal gol diNel penultimo match della 13esima giornata di Serie A, Udinese ed Empoli non si fanno male e consolidano le proprie posizioni al centro della classifica.Serie A, Empoli-Udinese 1-1:in gol (LaPresse) – Calciomercato.itIn un primo tempo scialbo e con poche emozioni, sono i padroni di casa ad essere più pericolosi. Prima con un tiro-cross di Colombo dalla destra, che colpisce la parte alta della traversa e poi con, in quello che è l’unico e vero tiro in porta della prima frazione. Il numero 9 azzurro riesce a girarsi al limite dell’area e a trovare il giusto spiraglio per calciare. Okoye non è perfetto e per l’attaccante ligure classe 2001 è il terzo centro consecutivo in campionato.Serie A, Empoli-Udinese finisce in pareggio: 1-1Nella ripresa l’Udinese cambia modulo e marcia.