Muore davanti al bar in un lago di sangue | si accascia al suolo dopo essere stato accoltellato tre volte

Leggi su Dayitalianews.com

Una morte atroce quella di un 42enne di origini albanesi ritrovato senza vita in undisul marciapiediad un bar domenica 24 novembre a Bettola, in provincia di Piacenza. L’uomo sarebbealmeno trefuori ad un bar che si trova poco prima del ponte sul Nure.La ricostruzione della tragediaCome riportato da Il Piacenza, potrebbe trattarsi di una lite degenerata e finita in tragedia. L’allarme scatta verso le 18:30, quando sul luogo dell’accoltellamento giungono i sanitari dell’1-1-8 per la presenza di un uomo riverso a terra in undi. I soccorritori individuano tre ferite molto gravi da arma da taglio sul collo e ormai non possono fare più nulla per l’uomo, che risulta già morto.Intanto i carabinieri hanno fermato un uomo di origini albanesi e portato al comando provinciale di viale Beverora.