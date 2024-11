MOVIOLA – Empoli-Udinese Cacace con un presunto tocco col braccio in area | non c’è rigore

Leggi su Sportface.it

Episodio daal 72? di, match della tredicesima giornata di Serie A 2024/2025. Lorenzo Lucca ha chiesto un calcio didopo una conclusione inper via di uncoldi Liberato: l’arbitro Livio Marinelli ha fatto giocare, ma ha aspettato il check del Var. Dopo alcuni minuti, è arrivato l’ok per riprendere il gioco senza provvedimenti. Questa la dinamica dell’azione: Lucca ha controllato un pallone ine ha tentato il tiro in girata con il destro, ma è arrivata la deviazione diche in caduta sembra toccare prima con il petto e poi con il. Proprio ilcol petto e il movimento in caduta dovrebbe aver influito sulla decisione del Var di non richiamare Marinelli e di scagionare quindi il centrocampista dell’con uncolin: non c’èSportFace.