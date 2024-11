Ilgiorno.it - Metrò appeso a un filo. Brugherio chiede modifiche al progetto. I vicini sulle barricate

Leggi su Ilgiorno.it

"Lechieste damettono a rischio la metrotranvia". La posizione di Roberto Assi fa tremare gli altri sindaci della tratta e Vimercate e Agrate estraggono il cartellino giallo per il collega. In gioco c’è l’agognato prolungamento della Linea 2 Verde da Cologno sul territorio, stavolta il problema non è legato agli studi o ai soldi, ma all’accordo fra Comuni. "Sappiamo che lo sviluppo del tram sul tracciato della M2 rappresenta l’unica, vera opportunità concreta per dare alla Brianza Est un servizio di trasporto in grado di rimediare alla grave carenza di offerta di mezzi sul territorio", dicono Simone Sironi (Agrate) e Francesco Cereda (Vimercate). Al loro fianco, il consigliere regionale dem Gigi Ponti e e il capogruppo provinciale di Brianza Rete Comune Vincenzo Di Paolo.