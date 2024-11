Sport.quotidiano.net - Massese: il tecnico e’ amareggiato per il risultato. Pisciotta: "Ci abbiamo provato in ogni maniera. E’ incredibile non aver vinto questa partita»

E’ arrivato il settimoutile consecutivo per unache, però, non può gioire pienamente. "fatto una– dice ilMassimiliano–. I ragazzi hanno dato tutto sia sotto l’aspettoe tattico che di cuore e di gamba. Siamo stati superiori in lungo e in largo. Ciin tutte le maniere: da sopra e da sotto, su corner e punizioni, dagli esterni o puntando, da fuori area. C’è qualcosa da sistemare perché non è possibile che la squadra giochi una gara del genere e non vinca. Sono contento della prestazione ma amareggiatissimo per il. Vedendo la classifica ho molto rammarico perché ho dei ragazzi che si meritano di più". Laè sembrata far meglio nella ripresa con l’ingresso di una seconda punta ma il mister rivendica anche la prima parte.