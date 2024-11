Gaeta.it - Martinsicuro si prepara per un Natale ricco di eventi e iniziative per grandi e piccini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le festività natalizie stanno per prendere vita a, dove un cartellone dioffre un ampio ventaglio di attività per tutta la famiglia. La città truentina, come tradizione, si vestirà di luci e colori con le luminarie a tema che abbelliranno le vie e le piazze. Il programma inizia nei giorni 7 e 8 dicembre con il Villaggio di Babbo, dove si svolgerà uno spettacolo itinerante ispirato a “Il pianeta degli alberi di” di Gianni Rodari. Questo allestimento, curato da Greta Kovalenko, verrà presentato dalla “Compagnia del Satiro” e promette di affascinare tanto i bambini quanto gli adulti.teatrali e culturali da non perdereIl Villaggio di Babbosarà solo il primo di una serie diche trasformerannoin un palcoscenico culturale.