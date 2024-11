Marco Tortorici | Il Tar ferma l’ingiustizia ora vigilanza e trasparenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Dal dottor, farmacista ex Amministratore Farmacie Comunali dal 1999 al 2020, riceviamo e pubblichiamo.“La recente ordinanza del TAR, pronunciatosi d’urgenza per la sospensione immediata dei provvedimenti adottati per un nuovo bando di gara, finalizzato al reperimento di due nuovi soci privati, da nominare direttori delle sedi farmaceutiche di Aranova e di Isola Sacra, deve far riflettere sul fatto che chi ha potere può spesso riuscire ad annullare i diritti di una persona se la stessa non sia in grado di difendersi. Mi riferisco a quanto riconosciutomi dal Tar con l’annullamento richiesto con caratteri di urgenza, dallo Studio dell’Avvocato Carlo Rienzi, storico rappresentante del Codacons, e dall’avvocato Gino Giuliano. Il Tribunale Amministrativo Regionale infatti ha evidenziato nel dispositivo, “rilevanti profili di pregiudizio” dei provvedimenti amministrativi adottati.