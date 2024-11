Linkiesta.it - L’inganno di Putin per arruolare i militari yemeniti in Ucraina

Mosca ha bisogno di uomini per portare avanti la sua aggressione all’. Così, dopo l’arrivo delle truppe dalla Corea del Nord per combattere nel Kursk, secondo un’inchiesta del Financial Times, anche dallo Yemen sono arrivati uomini a rinfoltire i battaglioni russi.Si tratterebbe di centinaia diportati a Mosca con. Una compagnia di viaggi legata agli Houthi, i ribelli filoiraniani che controllano ampie zone del Paese, avrebbe promesso a queste persone un posto di lavoro ben pagato a Mosca e la cittadinanza russa. Una volta arrivati nel territorio russo, però, sono stati arruolati con la forza e spediti al fronte, in prima linea nel Donbass.Il Financial Times ha raccolto le testimonianze di alcune reclute, che si aggiungono al contingente nordcoreano e ai tanti mercenari che provengono, in buona parte, da India e Nepal.