Lazio Lotito predica calma | Dovevamo ristrutturare l’ambiente qualcuno si era adagiato

Laè l’autentica sorpresa di questo inizio di campionato: dopo la rivoluzione estiva, patronpuò gongolareIn estate laha vissuto un periodo di transizione e cambiamento, ma ora si vedono i frutti del lavoro di Marco Baroni per la squadra biancoceleste.Le parole di Claudiodopo-Bologna (laPresse) – calciomercato.itIn casaè tornato l’entusiasmo. La squadra biancoceleste batte il Bologna e resta a un punto di distanza dal primo posto. Un successo celebrato anche dal patron Claudioche ai microfoni di Dazn ha sottolineato i meriti del tecnico biancoceleste Marco Baroni: “È la persona giusta al momento giusto. Lo abbiamo scelto perché lo ritenevamo la persona ideale per le nostre esigenze e con i giocatori abbiamo creato una grande famiglia”.In estate laè stata al centro di una profonda rivoluzione tra campo e non solo: “vincere e convincere,