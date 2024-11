Zonawrestling.net - La nuova avventura di Vince McMahon nel settore dell’intrattenimento inizia con ottime premesse

Leggi su Zonawrestling.net

è ora concentrato sulla costruzione della suasocietà di intrattenimento dopo aver abbandonato la WWE. Durante la trasmissione Wrestling Shoot Interviews, Eric Bischoff ha parlato delladell’ex Chairman nell’industria.Ripartire.Bischoff ha fatto notare che secondo una fonte credibile nelentertainment (è un agente di alto profilo),ha recentemente acquistato una proprietà a Santa Monica, in California, una delle aree commerciali più costose dello stato. Inoltre, ha rilevato strutture per la produzione nella zona come parte della suaimpresa. Per contribuire al nuovo progetto, ha assunto Kristen Prouty, che lavorava per la WWE. Quest’ultima si occupava di pubbliche relazioni, mettendo in contatto la federazione con le celebrità di Hollywood e concludendo accordi per le apparizioni.