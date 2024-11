Ilveggente.it - Kyrgios di nuovo contro Sinner: questa volta ha sorpreso tutti

Leggi su Ilveggente.it

lancia unguanto di sfida a: non vede l’ora di farlo.Ha dovuto attendere molto più a lungo di quanto pensasse. E, insieme a lui, hanno fatto lo stesso anche i suoi tifosi, che a lungo hanno aspettato che scoccasse, finalmente, l’ora del ritorno in campo del loro beniamino. Quel momento, adesso, sembrerebbe essere all’orizzonte: Nick, infatti, intende tornare a giocare a partire dal prossimo torneo Atp 250 di Brisbane, che si disputerà dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025.diha(LaPresse) – Ilveggente.itL’attesa è stata particolarmente lunga perché il tennista australiano ha dovuto prima fare i conti con dei problemi al ginocchio, poi con il polso destro. Si è dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, che lo ha costretto a rimanere completamente immobile per 12 settimane.