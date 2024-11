Ilgiorno.it - Il processo e l’errore giudiziario: ora l’ex primario Mosca del pronto soccorso di Montichiari chiede il risarcimento

(Brescia), 25 novembre 2024 – È rimasto agli arresti domiciliari ingiustamente per 522 giorni, quasi diciotto mesi, e orail conto alla giustizia. Torna in aula il dottor Carloreggente deldell’ospedale diche era finito a- ed era pure stato arrestato - con l’accusa di aver soppresso con iniezioni letali tre pazienti Covid durante la prima ondata pandemica del 2020 per alleggerire i reparti e poi di avere falsificato le cartelle cliniche. Ma stavolta non lo fa in qualità di imputato ma di vittima di un errore, che ora è in servizio al 118 dell’ospedale Civile, è stato assolto da due Corti d’Assise, in primo e secondo grado. In primo con formula piena, in secondo con formula dubitativa. Sin dall’inizio il 51enne professionista si era detto innocente.