Il Pd bergamasco scende in piazza per un futuro senza disuguaglianze di genere

Bergamo. Il Pdaderisce alla manifestazione promossa dalla Rete Bergamasca contro la violenza di, in programma il 25 novembre alle 18, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.“In Italia ogni due giorni una donna è vittima di femminicidio – dichiara Romina Russo, portavoce della conferenza delle donne democratiche di Bergamo -. Dall’inizio dell’anno ad oggi, in Italia, oltre novanta donne sono state uccise. Di queste, il 90% in ambito familiare. I centri antiviolenza della nostra Provincia, solo nel 2024, sono stati contattati da oltre mille donne, in crescita il numero delle giovani donne. Questi dati ci dicono che il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale, sociale e culturale che deriva dalla disparità di potere tra uomini e donne nella nostra società.