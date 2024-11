Liberoquotidiano.it - Il nuovo OceanStor, l'infrastruttura dati ottimale nell'era dell'AI, accelera la trasformazione digitale e intelligente in Europa

PARIGI, 25 novembre 2024 /PRNewswire/In occasione di HUAWEI CONNECT 2024 - PARIGI, Huawei ha ospitato con successo un Data Storage Summit dal titolo "New, Best Data Infrastructure in the AI Era" (Il, la migliore'era'intelligenza artificiale). Al summit hanno partecipato leader del settore, esperti e studiosi di tutto il mondo per discuteredinecessaria per l'IA. I partecipanti hanno anche esplorato una serie di temi caldi del settore, come lo storage all-flash e i data center all-flash, che sono pronti adre lain.La ridefinizione'archiviazione dei'era del risveglio deiIl Dott. Peter Zhou, presidente di Data Storage Product Line di Huawei, ha dichiarato durante il summit che l'imminente erasarà "un'età'oro" per i, e l'archiviazione deisvolgerà un ruolo cruciale nel preservare e trasmettere la cultura e le conoscenze umane.