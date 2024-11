Secoloditalia.it - Il Grillicidio può attendere: il fondatore del M5s chiede la ripetizione del voto e spiazza Conte

Tutto da rifare pere i suoi: Beppe Grillo ha infatti chiesto formalmente ladeldegli iscritti espresso durante l’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, come da statuto gli consente il suo ruolo di garante. L’indiscrezione, pubblicata dal Corriere della Sera, viene confermata dallo staff delM5S. Ildegli iscritti aveva sostanzialmente consegnato il Movimento nelle mani di Giuseppe. Ora per l’avvocato del popolo c’è il rischio di dover ripartire da zero, in una sorta di beffardo gioco dell’oca politico., secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ufficialmente ha incassato questa decisione con serenità, soddisfatto perché a suo dire gli iscritti hanno dimostrato e dimostreranno di voler voltare pagina. Ma dietro le dichiarazioni di facciata, cresce il fastidio per quella che è diventata una vera e propria resa dei conti.