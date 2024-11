Romadailynews.it - Gualtieri: “Scuole in prima linea contro la violenza sulle donne”

Leggi su Romadailynews.it

Presentati in Campidoglio i risultati del progetto “A Scuola di parità”, coinvolti 5 mila studenti romani“La battaglialadeve partire dalle”. Così il sindaco di Roma, Roberto, ha dichiarato oggi durante l’evento “Nessuna Scusa: insieme allela”, tenutosi presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’inha celebrato i risultati del progetto comunale “A Scuola di parità”, che ha coinvolto quasi 5 mila studenti romani in attività volte a promuovere la parità di genere e decostruire gli stereotipi.“È stato emozionante vedere i progetti presentati dagli studenti, che hanno affrontato il tema degli stereotipi di genere con grande profondità e sensibilità”, ha detto. Il sindaco ha sottoto l’importanza di un approccio culturale alla lottaladi genere, da affiancare alle iniziative comunali già in atto, come l’aumento dei centri antie i sostegni all’imprenditoria femminile.