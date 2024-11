Isaechia.it - Grande Fratello, Javier svela a Lorenzo che conosce ciò che è successo tra lui ed Helena: “Lei me ne ha parlato”

Nella Casa delSpolverato eMartinez hanno avuto un lungo confronto dopo la diffusione, tra gli inquilini, di un pettegolezzo che riguarda il modello milanese edPrestes.Poche ore prima prima, infatti,aveva appreso che alcuni dei suoi compagni fossero anza di un segreto. Un segreto che ha ad oggetto un presunto flirt intercorso traedprima di entrare nella Casa che entrambi avrebbero tenuto nascosto. Del resto da settimane si mormora di un presunto flirt tra i due. In aggiunta, alcuni hanno sostenuto chefossero d’accordo nell’inscenare una frequentazione nella Casa in quanto fanno parte della stessa agenzia. In ogni caso, questi sono semplicemente rumor: non ci sono prove che avvalorino questa tesi.Ancheè venuto anza di questo retroscena, proprio dache gli avrebbe confessato tutto.