Puntomagazine.it - Giornata Internazionale Violenza sulle donne. Inps di Nola si colora di rosso

Leggi su Puntomagazine.it

. L’discende in campo. Focus sul tema alle ore 13 Sportello rosa, una guida in 8 passi pervittime di, un momento di riflessione e confronto tra i principali attori coinvolti in prima linea nel contrasto alladi genere.La Filiale Metropolitanadidiretta da Rossella Pellegrino scende in campo in occasione dellaper l’eliminazione dellacontro le, in programma lunedì 25 novembre, con una serie di iniziative volte a promuovere maggior cosapevolezza e conoscenza delle tutele e servizi che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può offrire allevittime di stalking,e altri abusi.Prevista l’apertura di uno “Sportello rosa” presso i locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presidiato da un funzionario dell’Istituto che fornirà tutte le informazioni dedicate al contenuto della “Guida in 8 passi per levittime didi genere”.