Lanazione.it - Firenze, i tassisti inaugurano una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 - Una nuovalaè stata inaugurata oggi, in via Valdinievole 44 nel quartiere di Novoli, nella giornata per la sensibilizzazioneil fenomeno, grazie aifiorentini davanti alla sede della Socota (Società cooperativa). La voce delle studentesse: “Fischi e apprezzamenti non graditi sono all’ordine del giorno. Da sole abbiamo paura” Il nuovo arredo è adornato di un bel giglio sullo schienale a sottolineare la fiorentinità del progetto, mentre sul muro retrostante un cartello oltre al messaggio di sensibilizzazione sociale “No alla”, riporta anche il numero 1522 per far conoscere il servizio telefonico del Dipartimento di Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per chi è vittima dio stalking e rispondono operatori sia in italiano che inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese, polacco.