F1, Max Verstappen è sicuro: "Avrei vinto questo Mondiale anche con McLaren o Ferrari"

Maxhameritatamente ildi Formula Uno nel 2024, ottenendo il quarto titolo consecutivo con due Gran Premi d’anticipo nonostante una Red Bull che ha lasciato a desiderare sul piano delle prestazioni nella seconda metà della stagione. Il fenomeno olandese, dopo aver costruito un buon vantaggio nelle prime gare grazie alla superiorità della sua RB20, è stato in grado di tenere botta fino in fondo resistendo con tenacia al tentativo di rimonta di Lando Norris e chiudendo i conti sulle strade di Las Vegas.Quando gli è stato chiesto se ritenesse il 2024 la sua miglior stagione in carriera, Max ha risposto: “Lo penso anch’io. Voglio dire, l’anno scorso avevo una macchina dominante, ma ho sempre sentito che non tutti apprezzavano i risultati ottenuti come squadra. Certo, la nostra vettura era dominante, ma non lo era tanto quanto la gente pensasse“.