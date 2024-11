Calciomercato.it - Esonero Fonseca, ci risiamo: “Quarto posto a rischio”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore del Milan torna in discussione dopo la deludente prestazione dei suoi contro la Juventus. L’annuncio a sorpresadi nuovo in discussione. Milan-Juventus ha gettato nuove ombre sul tecnico rossonero, soprattutto alla luce della classifica di Serie A: il primooccupato dal Napoli è distante 10 punti, ilben 9 punti anche se con una partita ancora da recuperare.Milan-Juventus,di nuovo in discussione:e “rimpianto” Pioli. L’annuncio a sorpresa (Foto LaPresse) – Calciomercato.itIntervenuto a “Pressing” sui canali ‘Mediaset’, Riccardo Trevisani è stato piuttosto netto sulla stagione dei rossoneri: “L’atmosfera a San Siro era cupa dopo Milan-Juve. I tifosi hanno capito che partite come quella col Real Madrid sono l’eccezione e le altre come sabato, come Cagliari e Parma sono la regola.