Liberoquotidiano.it - Enel illumina di rosso la facciata della sede del CNEL nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Leggi su Liberoquotidiano.it

"In occasionelaribadiamo il forte impegno dia favore di una società inclusiva, sicura e rispettosapersona,ndo diladi Villa Lubin, storicadi pregio artistico del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro” ha dichiarato Francesca Gostinelli, ResponsabileX Global Retail “Un progetto dizione in sinergia con ilche valorizza il patrimonio artistico del Paese e lancia un messaggio di solidarietà attraverso la luce, come simbolo di libertà che elimina il buio e l'oscurità, per ribadire quanto sia importante essere uniti nel combattere e nel non giustificare mai forme di comportamenti violenti nei confronti delle” "per l'eliminazionele, ilsidi, come segno visibile di solidarietà e di sensibilizzazione.