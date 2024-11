Quotidiano.net - Btp Short Term e Btp€I: emissione del 26 novembre. Quali sono le caratteristiche e a chi convengono

Milano, 252024 – Domani martedì 26sarà effettuata l’asta di un BTpcon scadenza al 2026 e due BTp indicizzati all’inflazione europea con cinque e nove anni di vita residua, per un controvalore offerto in asta fino a 3,75 miliardi di euro (al netto delle aste supplementari). Per prenotare l’acquisto è possibile presentare la domanda entro il 25, presso gli sportelli bancari o postali, cosi come utilizzando l’home banking abilitato alle funzionalità di trading. BTplePer quanto riguarda il BTp a due anni, va sottolineato che la cedola offerta (3,1% lordo annuo, importo minimo sottoscrivibile a 1000 euro) non rappresenta necessariamente il rendimento a scadenza, dal momento che il meccanismo di asta prevede l’acquisto del titolo al di sopra o al di sotto del prezzo di rimborso.