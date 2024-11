Ilfattoquotidiano.it - Beyoncé come Babbo Natale: concerto speciale in diretta su Netflix durante l’intervallo della partita di football tra i Baltimore Ravens e gli Houston Texans

fa il suo personale regalo dinon solo agli americani, ma grazie a, anche a tutti i fan del mondo. Proprio, così un po’ a sorpresa. L’artista, infatti, si esibiràNFLdicontro.Questa esibizione èperchési esibirà nella sua città, in Texas, e sarà la prima esibizione dal vivo di brani dal suo album “Cowboy Carter”, nominato 11 volte ai Grammy. L’album più nominato di un’artista femminile.Sebbene i dettaglisua esibizione siano ancora segreti, si prevede chepresenterà alcuni ospiti speciali presenti nell’album “Cowboy Carter”.si è già esibita in due partite del Super Bowl: ha fatto da headliner al Super Bowl XLVII il 3 febbraio 2013 a New Orleans, in Louisiana, ed è stata raggiunta sul palco da Kelly Rowland e Michelle Williams, le sue compagne di band nelle Destiny’s Child.