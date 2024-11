Aiuto papà picchia la mamma; minorenne avverte i carabinieri Arrestato 44enne in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Nella serata di ieri, idella Stazione di Sezze (LT) hannoun cittadino indiano di 44 anni, residente nella città, per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento deiè stato richiesto dal figliodella coppia, il quale ha contattato il numero di emergenza 112 N.U.E. per segnalare atti di violenza del padre nei confronti della madre.Intervento e assistenza medicaGiunti presso l’abitazione della famiglia indiana, i militari dell’Arma hanno verificato che la donna presentava evidenti segni di percosse. Di conseguenza, è stato necessario richiedere l’intervento del personale medico del 118 per garantire gli accertamenti e le cure del caso. L’uomo è statoin flagranza di reato per maltrattamenti.Inaugurazione di una nuova iniziativa per le vittime di violenzaNella mattinata odierna, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, verrà inaugurato presso la Stazionedi Sezze (LT) un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’ascolto delle vittime di violenza, denominato “Una Stanza tutta per sé”.