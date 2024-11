Thesocialpost.it - Accabò, la sindrome di Down raccontata da Isabella Becherucci tra sorellanza e scoperta di sé

Leggi su Thesocialpost.it

”: è una parola senza senso, sequenza inesatta di sillabe, che diventa l’ultima voce di una vita. Come tutte le formule magiche, nasconde il mistero di una lingua possibile, specchio di una realtà parallela che da qualche parte deve pur esistere. In, il nuovo romanzo di(Il Canneto Editore, 2024, pp. 200), la parola magica mette in connessione due vite: quella reale, esteriore, inquadrata nelle definizioni mediche, sancita dai concorsi, legittimata dai nomi, e quella vissuta nel segreto correre della fantasia, nella duttilità identitaria, nella docilità e perversione dei sentimenti.è un romanzo dalla superficie complessa. A volte, lo troviamo indugiare sui toni della narrazione naturalistica, quasi una memorialistica ottocentesca, coi modi sommessi della bella società; altre volte si volge a ricostruzione (auto)biografica, nervosa e pudica, di vicende molto vicine nel tempo; altre ancora a ricordo sentimentale, affetto dalle tinte tenere e rosa.