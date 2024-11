Biccy.it - Abbandono di Angelo Madonia a Ballando: annuncio ufficiale della Rai

Sabato scorso durante la nona puntata diCon le Stelle c’è stato un battibecco trae Selvaggia Lucarelli. Poco dopo Alberto Matano ha annunciato l’didagli studi: “Mi dicono che non ha fatto le interviste con il mio programma e con quello di Caterina Balivo. Mi dispiace tanto per questa tensione che si è creata e non ne capisco il motivo. Federica è stata molto brava stasera, però mi dispiacerebbe se polemiche e vicende esterne alla gara dovessero penalizzare lei e il suo percorso“. Ieri è stato anche pubblicato un video in cui si vede il ballerino che dietro le quinte si scusa con Federica Pellegrini (probabilmente per la discussione con la Lucarelli). Adesso però è arrivata una notizia inaspettata: l’dialla trasmissione di Milly Carlucci.