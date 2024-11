.com - Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi altri tre punti, Clementina 2020 cede al tie break

Leggi su .com

Lene battono Giorgione e guadagnano una posizione di classifica soddisfacente. Il sestetto di Moretti sotto di due set rimonta alla grande ma al quinto perde 15-8VALLESINA, 24 novembre 2024 – Continua il suo percorso di vittorie lache sfata la negatività del Palatriccoli uscendo vincente per la prima volta in stagione davanti al pubblico amico. Lainvece porta a casa un sol punto dalla trasferta di Ravenna. CLASSIFICA – Vicenza 18; Bologna*, Riccione* 15; Cesena* 14; Arena*, Giorgione Treviso, Cortina Express 11;10; Banca Annia Aduna* 9; Teodora Ravenna 7; Futura Teramo 6;, Vergati Padova* 4; Life3*una partita in meno QUIDopo due set abbastanza equilibrati, che hanno portato lae Giorgione sul parziale di 1-1, lene, nell’ultimo impegno casalingo del 2024, danno gas alle loro risorse e si impongono senza trovare opposizione, conquistando la prima vittoria casalinga di stagione, per 3-1.