Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, a Pinerolo per ritrovare la vittoria

In Piemonte per difendersi da un nuovo assalto: domenica 24 novembre alle 17, saràa tentare aggancio e sorpasso sul, che dopo 8 partite disputate naviga a quota 12 al fianco di Vallefoglia e Busto Arsizio, con perfetta parità tra vittorie e sconfitte (4).La Wash4greeninsegue a -2. “Mi aspetto una avversaria che vuole vincere e fare punti, combattiva e pronta a darci del filo da torcere – avverte Alessandra Mistretta – Sono una squadra abbastanza completa e hanno tanti giocatori su cui fare affidamento, per questo dovremo essere brave a trovare i loro punti deboli e giocare su questi, provando a fare il nostro miglior gioco possibile”.E, chesi troverà di fronte? “Veniamo da due partite difficili, con Scandicci e Chieri, contro cui, a tratti, abbiamo saputo giocare molto bene.