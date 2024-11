Liberoquotidiano.it - Ursula-bis, scatta la conta dei parlamentari: "C'è chi pensa di farlo", un'ipotesi estrema

L'ultimo ostacolo deve ancora essere superato. Vale pervon der Leyen, per il meloniano Raffaele Fitto, per la socialista spagnola Teresa Ribera (vicepresidente e commissaria alla Transizione ecologica e alla Concorrenza: la nuova Timmermans è lei) e per tutti gli altri. L'appuntamento è mercoledì 27, alle 12, nell'aula di Strasburgo. I 720 eurodeputati saranno chiamati a votare, a scrutinio palese, la “fiducia” all'esecutivo Ue. Secondo la regola, «il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale». Se votassero tutti, l'asticella sarebbe fissata a 361 voti: non facili da raggiungere. La votazione del 28 luglio perla nomina della sola von der Leyen a presidente della Commissione non fa testo. Quel voto era segreto e l'apertura ai Conservatori (Ecr) di Giorgia Meloni, suggellata dalla nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo, non c'era ancora stata.