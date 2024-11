Quotidiano.net - Umberto Tozzi non è morto. Da Vasco Rossi a Lady Gaga, quando il trapasso è una fake news

Roma, 24 novembre 2024 -non è, come invece anche nelle ultime ore - per l’ennesima volta - hanno lasciato credereacchiappaclick sul web. Ad esempio ‘giocando’ sull’equivoco dell’addio alle scene, quello sì reale, confidato dall’artista 72enne qualche mese fa, nel salotto di Domenica In a Mara Venier, con l’annuncio di un tour mondiale per salutare il suo sterminato pubblico e la confidenza di aver vissuto due anni difficili per curarsi. Ma l’autore di pezzi entrati nella nostra memoria, da Gloria a Ti amo, è in buona compagnia. Con Rosa Russo Iervolino, che venne data per defunta nell’agosto 2022, in quel caso la famiglia reagì subito con una doppia chiosa: no, ha solo mal di schiena. E la figlia di Rosetta, da buona napoletana, aveva aggiunto anche un bel paio di corna e aveva fatto sapere: “Mamma sta benissimo.