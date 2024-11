Sport.quotidiano.net - Tour de France, il direttore Prudhomme: "Non ero un simpatizzante del Team Sky"

Roma, 24 novembre 2024 - Nel ciclismo, come in tutti gli sport, le egemonie tendono a non suscitare simpatie tra gli appassionati, ma non solo: se poi anche lo stessodeldelascia trasparire un'antipatia per una squadra che nel recente passato ha dominato in lungo e in largo la sua corsa, allora il quadro è completo. Le dichiarazioni diI protagonisti sono, nell'ordine, Christiane l'alloraSky, un binomio a lungo vittorioso ma senza mai raccogliere il plauso unanime del pubblico, non particolarmente entusiasta di un ciclismo definito troppo tattico e quasi robotico: un po' l'opposto di quanto accade oggi grazie all'estro di fuoriclasse come Jonas Vingegaard e soprattutto Tadej Pogacar, abituati a dare spettacolo nelle tappe più attese.