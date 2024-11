Ilgiorno.it - Stava attraversando la strada. Investito: gravissimo 89enne

Leggi su Ilgiorno.it

Si trova in condizioni disperate l’uomo di 89 anniieri mattina da un’auto, a pochi metri di distanza dove - esattamente un mese fa, il 23 ottobre - era stata travolta e uccisa un’anziana di 81 anni, residente a Corsico. L’incidente di ieri mattina è avvenuto intorno alle 9.30, in via Roma, in corrispondenza dell’incrocio con via Monte Rosa, dove era avvenuto l’altro investimento mortale e dove ancora sono legati i fiori in ricordo dell’anziana vittima, e via Giusti. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta in pochi minuti sul punto dell’impatto, che ha sentito le testimonianze ed effettuato i rilievi, una donna di 73 annipercorrendo al volante della sua auto via Roma quando si è trovata davanti l’, non riuscendo a evitarlo. L’anzianolaa pochi metri di distanza dalle strisce pedonali: l’impatto è stato violentissimo e l’uomo è caduto sbattendo la testa.