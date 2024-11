Liberoquotidiano.it - Sondaggio da incubo per la sinistra: Fitto e Meloni volano, dov'è arrivato FdI. E c'è una pesante bocciatura

A quanto pare la battaglia contro Raffaeleportata avanti dallain Europa non è affatto piaciuta agli elettori italiani. Infatti secondo unLab21.01 per Affariitaliani, la scelta dei progressisti è stata sonoramente bocciata. E a dimostrarlo sono i numeri: 3 italiani su 4 apprezzano la nomina di Raffaelealla vicepresidenza della Commissione Ue. Il 72,4%, ritiene giusto che l'Italia abbia quel ruolo a Bruxelles con Raffaele. ma c'è di più. Laviene bocciata anche per la reticenza nel condannare senza se e senza ma le recenti violenze di piazza. Il 59,8% del campione ritiene che i leader del Pd e in generale non abbiano condannato abbastanza le manifestazioni pro-Palestina e non solo che molto spesso sono sfociate in violenze contro le forze dell'ordine.