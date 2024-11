Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale fra due auto. Un 25enne in gravi condizioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grave incidentefra duevenerdì sera alle 20 circa lungo la strada provinciale 513 di val d’Enza, in località Casino di Castelnovo Monti: quattro i feriti di cui uno grave portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Le duevetture mentre stavano percorrendo la strada provinciale Castelnovo-Vetto in direzione opposta quando, ad un certo punto per cause al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti intervenuti sul posto, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento: 4 i feriti per cui allertata la centrale del 118 soccorso che ha prontamente inviato sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Carpineti, della Croce Verde di Villa Minozzo e Castelnovo-Vetto, oltre all’medica di Castelnovo Monti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnovo per estrarre i passeggeri dalleaccidentate.