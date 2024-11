Bergamonews.it - Scanzorosciate, Giacomo Matteotti è cittadino onorario

. Il consiglio comunale diha approvato all’unanimità la proposta di fare.“Era il 30 maggio 1924 quandopronunciò il celebre discorso in cui denunciava in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell’anno e che gli sarebbe costato la vita – scrive il Consigliere Comunale Giuseppe Canducci, che ha lanciato la proposta -. Quella del comune diè una posizione netta contro una narrazione sempre più ingombrante che vorrebbe mettere alla pari antifascisti e fascisti, vittime e carnefici. La Costituzione pose proprio l’antifascismo come condizione fondamentale per la costruzione di una società libera, equa e democratica. Non abbiamo bisogno di un antifascismo occasionale e liturgico.