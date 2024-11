Superguidatv.it - Report, stasera su Rai3: temi, inchieste ed anticipazioni di domenica 24 novembre 2024

Torna l’appuntamento con, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su. Scopriamo tutte le, ie leal centro della puntata di24susu, ledel 2424dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di, il programma dipresentato da Sigfrido Ranucci su. L’inchiesta di questa sera, dal titolo “Ora et labora” a cura di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella e Marzia Amico, è incentrata sul Giubileo 2025. Si avvicina il grande evento che si aprirà ufficialmente il 24 dicembrealle ore 19.00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro.