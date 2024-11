Liberoquotidiano.it - "Ormai lo sappiamo": il "retroscena" su Sinner, cos'è successo dopo la vittoria

loche Jannikvuole vincere sempre in tempo per non perdersi Che Tempo Che Fa": l'account ufficiale su X del programma in onda sul Canale Nove lo ha scritto subitoladell'Italia contro l'Olanda alla finale di Coppa Davis a Malaga. Il tennista numero uno al mondo ha regalato questo premio agli azzurri imponendosi sull'avversario, Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in un'ora e 30 minuti. Nel primo singolare, invece, è stato Matteo Berrettini a regalare un punto all'Italia battendo Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-2. Il riferimento di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio ogni domenica sera sul Nove, è al fatto che la settimana scorsasi è collegato proprio col programmalaagli Atp finals di Torino.