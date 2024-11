Ilgiorno.it - Morto dopo lo caduta dallo scooter: il casco perso durante la fuga in contromano

Un inseguimento thriller con un finale drammatico. Tra strade percorsein pieno centro, rossi bruciati e manovre vietate ad alta velocità per superare le pattuglie dei carabinieri. È il film dellaterminata con la morte di un ventenne egiziano, il passeggero del TMax che si è schiantato alle 4 della notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta: dalle prime informazioni, al momento dell'impatto letale non aveva illa. L'alt ignorato in via Farini Nel tunnel di Garibaldi e in corso Como Ilper stradain ospedale Il conducente L'alt ignorato in via Farini Stando alle prime informazioni, la vicenda parte attorno alle 3.40, quando i carabinieri intimano l'alt al conducente delloin via Farini per un controllo.