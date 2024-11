Dilei.it - Meghan Markle svela i suoi progetti per Natale coi figli

si prepara a unricco di magia e tradizioni speciali, pensato su misura per ibambini, Archie e Lilibet. Dopo essere stati esclusi dalle celebrazioni reali, la Duchessa di Sussex e il Principe Harry trascorreranno le festività nella loro villa di Montecito, in California, insieme alla madre di, Doria Ragland. Un’occasione per creare ricordi preziosi e per vivere unautentico, lontano dal clamore mediatico, ma carico di calore familiare.Ildi: tradizioni e momenti di condivisioneIn una recente intervista a Marie Claire,ha condiviso il suo amore per ile la gioia di viverlo attraverso gli occhi dei. “Adesso sono all’età in cui non vedo l’ora di vivere ilattraverso la loro prospettiva”, ha raccontato, descrivendo l’emozione di vedere Archie e Lilibet scoprire le piccole magie della stagione.