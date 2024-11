Quotidiano.net - Maxi esercitazione per il Giubileo, mille persone coinvolte in un (finto) incendio a Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 24 novembre 2024 - Fiamme su un treno, 70 feriti e intossicati, 20 ospedali messi sotto stress dall’imponente catena dei soccorsi. È lo scenario dellaavvenuta stanotte alla stazione Ostiense di, in vista del. Un migliaio letra forze dell’ordine, sanitari e volontari della protezione civile. L’operazione si è conclusa alle 3 di questa notte ed è la seconda dopo la simulazione dello corso 15 giugno. "La scelta del luogo di ambientazione - si legge in una nota della prefettura - è stata dettata da motivazioni strategiche in ordine al notevole afflusso di viaggiatori che potrebbe interessare la Stazione nel prossimo 2025 durante il. Anche la scelta dell'orario notturno è stata di notevole importanza in quanto ha innalzato il livello di difficoltà dell'".