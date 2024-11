Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: prima tappa alla Nuova Zelanda, Italia undicesima al debutto nel campionato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.13.24 Undicesimo posto conclusivo per Ruggero Tita e l’. La barca azzurra non ha di certo brillato in questo suo, fatto più che comprensibile visti i pochi chilometri percorsi finora. Quella diera unainterlocutoria per le ambizionine, e molto di più ci si attenderà dall’appuntamento del 18-19 gennaio ad Auckland ().13.22 Completano il podio Gran Bretagna e Stati Uniti. Entrambe le compagini si sono distinte a tratti in questa prova inaugurale, e probabilmente saranno due agguerrite rivali per il titolo. Quarta la Spagna campione in carica, quinta l’Australia.13.20 Si chiude qui ladella stagione-2025 della