Oasport.it - LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: iniziata la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GRIEKSPOOR (2° MATCH DALLE 16.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 16.00)30-15 In rete il rovescio in back dell’no.15-15 Risposta aggressiva di diritto diche porta l’avversario a mettere fuori il rovescio.15-0 Battuta vincente al corpo dell’olandese.16.16 Inizia la partita con Van dein battuta.16.11 Inizia la fase di riscaldamento.16.10vince il sorteggio e, come ieri, decide di ricevere nel primo game.16.06 Inno olandese.16.06 Occhi un po’ umidi per Sinner durante l’Inno di Mameli.16.04 Inno di Mameli! Speriamo poi di riascoltarlo tra qualche ora.16.02 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.16.01si affrontarono anche nei quarti della2023.