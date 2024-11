L’esordio di Amorim finisce in stallo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-24 20:38:23 Ecco quanto riportato poco fa:Il Manchester United ha pareggiato 1–1 contro l’Ipswich Town a Portman Road nella prima partita di Rubenda capo allenatore.L’inizio non poteva essere migliore per gli ospiti che hanno preso il comando dopo 81 secondi.Una corsa esplosiva di Amad Diallo è culminata in un cross per Marcus Rashford, che ha segnato il suo secondo gol stagionale in Premier League.Ma Omari Hutchinson è stato l’uomo giusto per riportare Ipswich in gioco.Ha realizzato uno sforzo spettacolare nell’angolo più lontano per pareggiare il risultato, senza che nessuna delle due squadre fosse in grado di ottenere un gol vincente. per scoprire come si è svolta la partita nell’East Anglia. Termina a Portman Road.#MUFC #IPSMUN—Manchester United (@ManUtd) 24 novembre 2024Come è successoIl Manchester United, sotto la guida di, non avrebbe potuto chiedere un inizio migliore.