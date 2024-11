Gaeta.it - La magnificenza del Monte Velino immortalata da un fotografo marsicano

Il, con i suoi 2.487 metri di altezza, ha regalato un'immagine straordinaria che celebra la bellezza del paesaggio abruzzese. Un, Giancarlo Scolari, ha catturato il momento in una limpida giornata autunnale, immortalando ildietro a due aerei in partenza dall'aeroporto di Fiumicino. Questa fotografia non è solo un frammento di natura ma una testimonianza di quanto sia forte il legame tra le montagne abruzzesi e la capitale italiana.un'immagine che raccontaLo scatto realizzato da Giancarlo Scolari è stato condiviso con entusiasmo sui social, ricevendo commenti apprezzativi da parte di amici e amanti della fotografia. Alfonso Gargano, tra i tanti, ha già segnalato al pubblico la bellezza dell'immagine e il contesto unico in cui è stata realizzata.