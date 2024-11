Oasport.it - La lettera a se stesso di Jannik Sinner: “Le persone importanti sono quelle che dovrai tenerti per sempre”

Leggi su Oasport.it

si è reso protagonista di una stagione semplicemente memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha dettato legge alle ATP Finals, si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha alzato al cielo ben otto trofei, issandosi saldamente al primo posto del ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino è diventato il primo italiano a meritare di essere il numero 1 del mondo e ora sta cercando di chiudere l’annata agonistica con a ciliegina sulla torta: la conquista della Coppa Davis.Il 23enne sta provando a replicare il successo ottenuto dodici mesi fa sul cemento indoor di Malaga insieme ai propri compagni di squadra, desideroso di trascinare l’Italia verso la terza Insalatiera della propria storia. Nei quarti di finale contro l’Argentina ha dettato legge nel singolare contro Sebastian Baez e nel doppio giocato in coppia insieme a, mentre in semifinale ha dominato il singolare contro l’australiano Alex de Minaur.